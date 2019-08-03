Роберт Мак может уйти из "Зенита" в "Бешикташ". Все из-за трансфера Малкома

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак с большой долей вероятности покинет клуб, заявил агент игрока Юрас Венглос. Футболист не смог закрепиться в стартовом составе петербургского клуба.

– Нам пришло предложение от "Бешикташа", но оно не единственное, – цитирует YeniVatanGazetesi агента. – Мак – ценный футболист, нам поступают предложения со всей Еврлпы. После трансфера Малкома в "Зенит" ему будет тяжело получить свой шанс в команде. Поэтому мы хотим найти клуб, где он будет играть на первых ролях. Один из вариантов – это "Бешикташ". Примем решение в ближайшие дни.

28-летний словак играет за "Зенит" с 2016 года, его действующий контракт рассчитан до 2020 года. Всего за клуб он провел 63 матча, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.