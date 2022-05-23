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Ринат Билялетдинов: «Думаю, «Рубин» оставят в РПЛ и будет 20 команд»

Ринат Билялетдинов считает, что «Рубину» подарят право остаться в РПЛ
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что Леонид Слуцкий продолжит работать в клубе.

«Всегда есть команды, которые вылетают. Никто не собирается на старте чемпионата вылетать, и тренерский штаб всегда несет ответственность за команду. Нигде такого нет, что потренируем, а за результат кто-то будет другой отвечать. Какие-то обстоятельства влияют, да, но они повлияли на всех. Спросите у «Ростова», «Краснодара» — сколько легионеров потеряли они. Увольнять или не увольнять — прерогатива клуба. «Рубин» еще не вылетел, ему еще подарят право остаться в РПЛ. Мой прогноз: будет 20 команд и никто не вылетит. В любом случае есть над чем подумать. Оставят административным способом «Рубин» в РПЛ или, согласно принятым правилам, отправят по спортивному в ФНЛ. Значит, возвращайтесь по спортивному принципу, делайте выводы. «Крылья Советов» же вернулись, «Арсенал» несколько раз возвращался», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Пост главного тренера Слуцкий занимает с декабря 2019 года. «Рубин» в заключительном 30-м туре Тинькофф РПЛ проиграл «Уфе» (1:2). Команда заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела в ФНЛ.

Ринат Билялетдинов
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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