Ринат Билялетдинов: «Думаю, «Рубин» оставят в РПЛ и будет 20 команд»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что Леонид Слуцкий продолжит работать в клубе.

«Всегда есть команды, которые вылетают. Никто не собирается на старте чемпионата вылетать, и тренерский штаб всегда несет ответственность за команду. Нигде такого нет, что потренируем, а за результат кто-то будет другой отвечать. Какие-то обстоятельства влияют, да, но они повлияли на всех. Спросите у «Ростова», «Краснодара» — сколько легионеров потеряли они. Увольнять или не увольнять — прерогатива клуба. «Рубин» еще не вылетел, ему еще подарят право остаться в РПЛ. Мой прогноз: будет 20 команд и никто не вылетит. В любом случае есть над чем подумать. Оставят административным способом «Рубин» в РПЛ или, согласно принятым правилам, отправят по спортивному в ФНЛ. Значит, возвращайтесь по спортивному принципу, делайте выводы. «Крылья Советов» же вернулись, «Арсенал» несколько раз возвращался», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Пост главного тренера Слуцкий занимает с декабря 2019 года. «Рубин» в заключительном 30-м туре Тинькофф РПЛ проиграл «Уфе» (1:2). Команда заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела в ФНЛ.