Кайо, Рамирес и Кордоба могут вернуться в «Краснодар»

Три легионера «Краснодара» планируют вернуться в клуб и начать подготовку к новому сезону, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, речь идет о таких футболистах, как Кайо, Кристиан Рамирес и Джон Кордоба. Сейчас клуб ведет работу по их возвращению обратно в Россию.

Также, как сообщает издание, в ближайшие дни совет директоров клуба примет решение о новом главном тренере команды. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера «быков» назначен Александр Сторожук.

Напомним, что все легионеры покинули «Краснодар» в начале марта, после того как ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать соглашения с клубами из России.

По итогам сезона РПЛ-2021/22 «Краснодар», набрав 50 очков, занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.