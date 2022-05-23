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Сегодня, 12:36

Кайо, Рамирес и Кордоба могут вернуться в «Краснодар»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Три легионера «Краснодара» планируют вернуться в клуб и начать подготовку к новому сезону, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, речь идет о таких футболистах, как Кайо, Кристиан Рамирес и Джон Кордоба. Сейчас клуб ведет работу по их возвращению обратно в Россию.

Также, как сообщает издание, в ближайшие дни совет директоров клуба примет решение о новом главном тренере команды. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера «быков» назначен Александр Сторожук.

Напомним, что все легионеры покинули «Краснодар» в начале марта, после того как ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать соглашения с клубами из России.

По итогам сезона РПЛ-2021/22 «Краснодар», набрав 50 очков, занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-krasnodar-vernutsya-tri-legionera/
Джон Кордоба
Кайо Фернандо да Силва Панталеан (Кайо)
Кристиан Рамирес
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
0
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
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 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
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Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
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Урал – Краснодар
 0 : 3
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 1 : 2
25.07 20:00
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 1 : 0
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Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Далер Кузяев

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Краснодар

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И К Ж
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