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Сегодня, 12:48

В «Рубине» объяснили, почему делали ставку на иностранных игроков

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о трансферной политике клуба.

«Хотели взять Хлусевича. Цена — 3 миллиона евро. Запросы по зарплате — 700 тысяч евро. Это больше, чем у Дрейера, у Хакшабановича. Мы решили, ну ладно — пусть его кто-то другой купит. И тут же его купил «Спартак». Такой рынок сейчас.

Мы Макарова продали за 9 миллионов евро. Мы не могли платить ему такую зарплату, которую ему давали в «Динамо». Поэтому мы делали ставку на иностранных игроков. Мы знали, что они заиграли бы и мы могли их продать. У нас были предложения по всем ведущим игрокам. Было понимание, что лимит ослабят», — сказал Сайманов.

После того как ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами «Рубин» покинули Филип Уремович, Силвие Бегич, Хван Ин Бом, Андерс Дрейер, Сеяд Хакшабанович. Также из клуба ушел Хвича Кварацхелия.

Казанская команда по итогам сезона РПЛ-2021/22 заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела в ФНЛ.

Футбол
ФК Рубин (Казань)
Рустем Сайманов
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
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Химки – Зенит
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Матео Кассьерра

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Далер Кузяев

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Реми Кабелла

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