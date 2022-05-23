В «Рубине» объяснили, почему делали ставку на иностранных игроков

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о трансферной политике клуба.

«Хотели взять Хлусевича. Цена — 3 миллиона евро. Запросы по зарплате — 700 тысяч евро. Это больше, чем у Дрейера, у Хакшабановича. Мы решили, ну ладно — пусть его кто-то другой купит. И тут же его купил «Спартак». Такой рынок сейчас.

Мы Макарова продали за 9 миллионов евро. Мы не могли платить ему такую зарплату, которую ему давали в «Динамо». Поэтому мы делали ставку на иностранных игроков. Мы знали, что они заиграли бы и мы могли их продать. У нас были предложения по всем ведущим игрокам. Было понимание, что лимит ослабят», — сказал Сайманов.

После того как ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами «Рубин» покинули Филип Уремович, Силвие Бегич, Хван Ин Бом, Андерс Дрейер, Сеяд Хакшабанович. Также из клуба ушел Хвича Кварацхелия.

Казанская команда по итогам сезона РПЛ-2021/22 заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела в ФНЛ.