Рассказов: «Если бы забил «Спартак», то сделали бы игру»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов после матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:1) подвел итоги встречи. По его словам, забитый гол перевернул всю игру.

«В начале пропустили первый гол. Контратака была, — отметил Рассказов. — Во втором тайме получили, пропустили через пару минут гол с рикошета. Поэтому «Рубин» воодушевился, второе дыхание открылось, хотя под конец первого тайма у них сил не оставалось. Если бы забили мы, то сделали игру. Но, к сожалению, это такой футбол. Один момент переворачивает всю игру. Да, где-то мы провалились, но моментов было много.

У меня была своя задача: обезопасить свою зону, атаку. Понятно, что Йевтич хороший футболист, но мне без разницы, кто там будет. Йевтич или другой футболист, все будут хотеть обыграть мой фланг и забить гол. Так что мне не важна фамилия, кто там играет. Мне важен результат".