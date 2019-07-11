РФС рассмотрит вопрос расторжения контракта Мамаева с "Краснодаром" не раньше ноября

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит вопрос расторжения контракта между "Краснодаром" и полузащитником Павлом Мамаевым после того, как находящийся в колонии общего режима игрок выйдет на свободу. Об этом сообщил председатель палаты Виктор Березов.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Мамаева заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев. Таким образом, если защита 30-летнего Мамаева не будет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, он выйдет на свободу 8 ноября.

- Мы пока не будем рассматривать это дело, - цитирует ТАСС Березова, который сообщил, что палата РФС удовлетворила ходатайство "Краснодара", выступавшего за то, чтобы Мамаев лично принял участие в заседании. - Заседание пройдет после 8 ноября. Для выбора времени нужно согласование с теми арбитрами, которые будут рассматривать это дело. Сами понимаете, что в июле согласовывать время на середину ноября бессмысленно.

Ближе к этой дате (выхода Мамаева на свободу) станет понятно, когда состоится заседание.