Рондон назвал честью право носить футболку ЦСКА

Новичок ЦСКА Саломон Рондон через Twitter прокомментировал переход в московский клуб.

31-летний венесуэльский форвард на русском языке в Twitter написал: «Новый этап, прежняя воля к победе! Носить футболку ЦСКА — честь для меня!».

Рондон будет выступать за армейцев на правах аренды до окончания сезона-2020/21. Он уже присоединился к команде на сборе в Кампоаморе и провел первую тренировку.

Контракт Рондона с китайским клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года. В прошлом сезоне футболист провел 16 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, что Рондон выступал за «Рубин» (с 2012 по 2014 год) и «Зенит» (в сезоне-2014/15). В составе питерского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.