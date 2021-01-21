РФС покидает руководитель отдела развития талантливых игроков
11:52
По информации «СЭ», начальник отдела программ развития талантливых игроков Алексей Щиголев по соглашению сторон покидает Российский футбольный союз. В службе коммуникаций РФС нашему изданию это подтвердили.
— РФС благодарит Алексея Николаевича за проделанную профессиональную работу и желает успехов в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении службы коммуникаций.
Щиголев занимал эту должность с 2019 года.
(Севастиан Терлецкий)
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