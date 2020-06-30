РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов

В соответствии с правилами УЕФА по лицензированию клубов и финансовому фэйр-плей Российский футбольный союз раскрыл финансовую информацию на основании данных, представленных клубами при прохождении процедуры лицензирования, сообщает сайт РФС

Это важный шаг в сторону открытости и прозрачности футбольного бизнеса и финансового фэйр-плей. Публикация финансовой информации позволяет оценить основные характеристики клуба, понять его текущее финансовое положение, перспективы развития на основании строгих данных отчетности.

Наибольшую чистую прибыль (до налогообложения) показал «Краснодар» — 1 231 999 рублей. А вот худший показатель у ЦСКА — минус 3 844 375.

УЕФА обязует публиковать ПФИ ежегодно 31 мая по результатам процедуры лицензирования футбольных клубов. Но в текущем году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции сроки публикации были перенесены на 30 июня по согласованию с УЕФА.

Полный перечень документов можно скачать на сайте РФС