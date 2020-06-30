РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов

30 июня 2020, 22:17
Теги:

В соответствии с правилами УЕФА по лицензированию клубов и финансовому фэйр-плей Российский футбольный союз раскрыл финансовую информацию на основании данных, представленных клубами при прохождении процедуры лицензирования, сообщает сайт РФС

Это важный шаг в сторону открытости и прозрачности футбольного бизнеса и финансового фэйр-плей. Публикация финансовой информации позволяет оценить основные характеристики клуба, понять его текущее финансовое положение, перспективы развития на основании строгих данных отчетности.

Наибольшую чистую прибыль (до налогообложения) показал «Краснодар» — 1 231 999 рублей. А вот худший показатель у ЦСКА — минус 3 844 375.

УЕФА обязует публиковать ПФИ ежегодно 31 мая по результатам процедуры лицензирования футбольных клубов. Но в текущем году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции сроки публикации были перенесены на 30 июня по согласованию с УЕФА.

Полный перечень документов можно скачать на сайте РФС

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211875

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир