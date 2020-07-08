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РФС обязал «Рубин» выплатить неустойку «Спартаку» за трансфер Бакаева

8 июля 2020, 18:38
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Палата РФС по разрешению споров провела заседание по поводу перехода полузащитника «Рубина» Солтмурада Бакаева из «Спартака».

— Удовлетворить заявление «Спартака» в отношении «Рубина» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Бакаева С.Д. с учетом уточнения требований в полном объеме, — говорится в сообщении. — Обязать «Рубин» выплатить «Спартаку» задолженность по трансферному контракту. Обязать «Рубин» выплатить «Спартаку» неустойку, предусмотренную трансферным контрактом.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211904

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