РФС обязал «Рубин» выплатить неустойку «Спартаку» за трансфер Бакаева

Палата РФС по разрешению споров провела заседание по поводу перехода полузащитника «Рубина» Солтмурада Бакаева из «Спартака».

— Удовлетворить заявление «Спартака» в отношении «Рубина» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Бакаева С.Д. с учетом уточнения требований в полном объеме, — говорится в сообщении. — Обязать «Рубин» выплатить «Спартаку» задолженность по трансферному контракту. Обязать «Рубин» выплатить «Спартаку» неустойку, предусмотренную трансферным контрактом.