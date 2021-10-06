РФС объявил о назначении финна Хютии на пост заместителя главы департамента судейства РФС

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении финна Йоуни Хютии на пост заместителя главы департамента судейства.

В обязанности Хютии войдут обучение судей, в том числе арбитров, работающих в РПЛ, назначения на матчи и инструктирование.

Хютия начал судейскую карьеру в 1992 году, с 1997 по 2009 год он был арбитром категории ФИФА. Последние 4 года специалист занимал пост главы судейского комитета Федерации футбола Финляндии.

Йоуни Хютия назначен заместителем главы департамента судейства РФС: https://t.co/aTYesngs6M — РФС (@rfsruofficial) October 6, 2021

23 сентября стало известно, что новым главой департамента судейства РФС стал португалец Витор Перейра, который заменил на этом посту венгра Виктора Кашшаи.