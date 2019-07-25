РФС допустил домашний стадион "Оренбурга" к матчу с "Зенитом"

Как сообщал "СЭ", "Оренбург" примет "Зенит" в матче 3-го тура чемпионата России на стадионе "Газовик". Бюро исполкома РФС подтвердило эту информацию.

- Во время плановой проверки стадиона премьер-лигой отмечена позитивная тенденция в исправлении замечаний, указанных комиссией РФС и РФПЛ в ходе лицензирования на сезон-2019/20, - говорится в заявлении на официальном сайте лиги. - В целях поддержки зрительского интереса премьер-лига ходатайствовала о допуске стадиона на один матч в виде исключения. При этом комиссия РФПЛ продолжит плановые проверки в целях полного соответствия стадиона "Газовик" требованиям регламента РПЛ".

Матч "Оренбург" – "Зенит" состоится 28 июля, начало – в 14.00 по московскому времени.

"Оренбург" примет "Зенит" дома