Ребров поблагодарил медицинский штаб "Спартака"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров в своем Инстаграме опубликовал фотографию с главой медицинского департамента красно-белых Михаилом Вартапетовым. Футболист поблагодарил врачей за помощь в восстановлении после травмы плеча.

- Восстановление после травм - штука нудная и неприятная со всех сторон. И физически и психологически. У меня к 35 годам накопился опыт в этой теме (надо признать, полезный), но, надеюсь, он никому не пригодится. И каждый раз все тяжелее отдавать все силы и нервы, стиснув зубы, терпеть боль и превозмогать себя, пытаясь доказать свою состоятельность болельщикам, специалистам, а главное - самому себе. Но есть цель, ради которой ты работаешь и каждый день идешь в гору! И в очередной раз принимаешься.

Важно, чтобы в такие моменты рядом был надежный человек, а лучше команда профессионалов, которые весь период реабилитации будут рядом с тобой.

Мне повезло, на протяжении всего пути со мной были виртуозные мастера своего дела!

Профессор Алессандро Касстанья в клинике "Вилла Стюарт" "собрал" пазл в плече наилучшим образом, низкий поклон за это ему и работникам клиники.

Но это лишь часть дела, еще важнее правильно восстановиться. И здорово, когда не нужно делать это где-то далеко от дома, семьи. Не менее важно и то, что я был рядом с командой, проводя свои тренировки рядом с ребятами на базе, в постоянном контакте, что очень важно.

И все это организовал человек, уже долгое время руководящий медицинским штабом нашей команды. Именно он собрал этих людей, которые помогают каждому из нас возвращаться в строй после травм - постоянного спутника профессионального спортсмена. Работа не простая, надо признать! Большое спасибо, Гургенович (Михаил Вартапетов - Прим. "СЭ") и весь медицинский штаб, что всегда рядом и мы можем обращаться в любое время дня и ночи к вам с любым вопросом, касающимся здоровья.

Свою работу медицинский штаб сделал отлично! Теперь дело за мной. Вернуться на поле, закрепить восстановление и помогать команде, - написал Ребров.



В минувшем сезоне Ребров провел 6 матчей за "Спартак", в которых пропустил 6 голов.

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