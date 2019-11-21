Реакция «Локо» на новость о переходе Миранчука в «Ювентус»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков с иронией отнесся к информации итальянского издания Sport Mediaset о согласовании трансфера полузащитника железнодорожников, 24-летнего Алексея Миранчука в «Ювентус». Ранее источник сообщил о согласовании трансфера летом 2020 года.

— Об этом кто-нибудь официально заявил? — говорит Мещеряков, реагируя на информацию итальянского СМИ. — В итальянской прессе пишут, что Миранчук перейдет в «Юве»? Слушайте, на заборах в России много что пишут.

Миранчук дважды во встречах с «Ювентусом» в Лиге чемпионов становился автором единственного мяча «Локо» — оба раза красно-зеленые проиграли со счетом 1:2. Ранее итальянское издание Calciomercato сообщало, что «Локомотив» готов отпустить в «Юве» и Алексея, и Антона Миранчуков за 100 миллионов евро. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» говорил, что его не удивляет интерес к Миранчукам из Италии. Он также добавил, что братья будут сами принимать решение о своем будущем. (Иван Торопцев)