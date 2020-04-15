Равиль Сабитов спрогнозировал отъезд российских футболистов в Европу

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов предположил, как коронавирус отразится на футболе. Из-за пандемии сезон РПЛ прерван до 31 мая.

— В этом плане повторится время первых чемпионатов России в 90-х, когда у нас много футболистов поехало в хорошие команды за рубеж, — цитирует Сабитова «Спорт уик-энд». — Естественно, для прогресса лучше играть в Европе. Там очень высокие требования к футболистам и во время матчей, и во время тренировок, и в повседневной жизни в социуме. Там нужно всегда быть предельно сконцентрированным, выходить на поле с огромной желанием и выкладываться на максимальную мощность. Любой спортсмен может добиться высоких результатов, если предоставить ему хорошую платформу. Если он проявляет большое желание и самоотдачу, то раскрывает свой потенциал и выходит на другой уровень. Мы видим пример Зинченко в «Манчестер Сити». А Головин, хоть и выступает за кризисный «Монако», все равно выделяется в сборной России скоростью принятия решений в окружении соперников. Будет здорово для нашего футбола, если многие российские игроки отправятся в Европу.