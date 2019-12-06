Рауш — о досрочно покинувших стадион болельщиках: «Я ничего не заметил»
22:22
Защитник «Динамо» Константин Рауш прокомментировал жест фанатов, ушедших с трибун на 40-й минуте матча с «Зенитом» (0:3).
— Заметили то, что фанатские сектора «Зенита» и «Динамо» опустели на 40-й минуте матча?
— Нет, я ничего не заметил. Для этого нужно смотреть на шестьдесят метров вверх, на это просто нет времени на поле. Не увидел этого. (Артем Рябовол)
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