Защитник «Динамо» Константин Рауш прокомментировал жест фанатов, ушедших с трибун на 40-й минуте матча с «Зенитом» (0:3).

— Заметили то, что фанатские сектора «Зенита» и «Динамо» опустели на 40-й минуте матча?

— Нет, я ничего не заметил. Для этого нужно смотреть на шестьдесят метров вверх, на это просто нет времени на поле. Не увидел этого. (Артем Рябовол)

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