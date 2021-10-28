«Спартак» не намерен обращаться в правоохранительные органы по поводу Глушакова

Как стало известно «СЭ», «Спартак» не обращался в правоохранительные органы по поводу проверки информации о том, что экс-капитан красно-белых Денис Глушаков якобы сдавал матчи с целью личной наживы и именно по этой причине не забил пенальти в ворота «Тосно» в кубковом полуфинале-2017/18.

Более того, руководство клуба считает данные подобного рода, распространенные Telegram-каналом ВЧК-ОГПУ, провокацией и бредом.

Напомним, что Глушаков выступал за столичную команду с 2013-го по 2019 год.