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«Спартак» не намерен обращаться в правоохранительные органы по поводу Глушакова

18:05
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Спартак» не обращался в правоохранительные органы по поводу проверки информации о том, что экс-капитан красно-белых Денис Глушаков якобы сдавал матчи с целью личной наживы и именно по этой причине не забил пенальти в ворота «Тосно» в кубковом полуфинале-2017/18.

Более того, руководство клуба считает данные подобного рода, распространенные Telegram-каналом ВЧК-ОГПУ, провокацией и бредом.

Напомним, что Глушаков выступал за столичную команду с 2013-го по 2019 год.

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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