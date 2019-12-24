Рамзан Кадыров: «Поставил условие — или Уциев играет, или я не финансирую «Ахмат»
13:04
Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике игроков «Ахмата» Адлана Кацаева и Заура Садаева. Ранее он рассказал, почему не посещает домашние матчи команды.
— Они ругаются с тренерами и ничего больше, — цитирует Кадырова ТАСС. — А Ризван Уциев настоящий патриот, у него болит сердце за Чеченскую Республику и футбол. Ризвана я привел в основной состав, поставил условие: или он будет играть, или я не буду финансировать команду. И он оправдал на 100 % мои ожидания и поддержку.
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