Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике игроков «Ахмата» Адлана Кацаева и Заура Садаева. Ранее он рассказал, почему не посещает домашние матчи команды.

— Они ругаются с тренерами и ничего больше, — цитирует Кадырова ТАСС. — А Ризван Уциев настоящий патриот, у него болит сердце за Чеченскую Республику и футбол. Ризвана я привел в основной состав, поставил условие: или он будет играть, или я не буду финансировать команду. И он оправдал на 100 % мои ожидания и поддержку.