Рамиль Шейдаев: «Не попадаю в основу «Динамо», потому что не забиваю!»

Нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев в интервью Azerisport рассказал, почему он перестал попадать в основу бело-голубых. В текущем сезоне 23-летний форвард провел на поле 6 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

— Как считаете, почему, перестали получать игровое время в «Динамо»? Может, новые трансферы выступают лучше или по причине отсутствия голов в новом сезоне?

— Конечно, потому что не забиваю! Но все еще впереди.

— Вы говорите, еще все впереди, но вчера «Динамо» усилилось еще одним форвардом, а это еще один конкурент для вас. Что думаете на этот счет? И может ли это уменьшить ваши шансы на попадание в стартовый состав?

— Я не могу дать вам однозначный ответ. Я не тренер. Со временем все увидим.

— Голы, которые вы потенциально можете забить в двух предстоящих матчах с Уэльсом и Хорватией, могут положительно отразиться на ваших перспективах в «Динамо»?

— Конечно, могут. Они придадут мне уверенности.