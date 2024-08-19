Глебов прокомментировал новости по поводу его возможного перехода в «Спартак»

Капитан «Ростова» Данил Глебов отреагировал на новости по поводу его возможного перехода в «Спартак».

— Что ответите людям, которые пишут про трансфер в «Спартак»?

— Алексей Анатольевич Рыскин сказал «без комментариев». Значит, я тоже без комментариев.

— Вас не раздражают эти новости?

— Пусть пишут.

— Вам это нравится?

— Кайфую! — цитирует Глебова «РБ Спорт».

Ранее в СМИ писали, что красно-белые готовы купить полузащитника за 11 миллионов евро.

Глебов перешел в «Ростов» в 2019 году из «Анжи» и с тех пор провел за дончан более 140 матчей.