Ракицкий — лучший игрок матча «Зенит» — «Ахмат»
15:06
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий признан болельщиками сине-бело-голыбых лучшим игроком домашнего матча петербуржской команды против «Ахмата» (0:0), сообщил клуб в Twitter.
Отметим, что по оценкам «СЭ» Ракицкий также оказался в двойке лучших игроков «Зенита» в матче против грозненцев: они с другим защитником питерской команды Браниславом Ивановичем получили оценки «6,5».
Ярослав Ракицкий — «G-Drive. Лучший игрок» матча #ЗенитАхмат по версии болельщиков сине-бело-голубых! ? pic.twitter.com/trS6107gie— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) August 19, 2019
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