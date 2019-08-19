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Ракицкий — лучший игрок матча «Зенит» — «Ахмат»

15:06
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий признан болельщиками сине-бело-голыбых лучшим игроком домашнего матча петербуржской команды против «Ахмата» (0:0), сообщил клуб в Twitter.

Отметим, что по оценкам «СЭ» Ракицкий также оказался в двойке лучших игроков «Зенита» в матче против грозненцев: они с другим защитником питерской команды Браниславом Ивановичем получили оценки «6,5».

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