Рахимов считает, что день сложился неудачно для "Ахмата"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал поражение в матче второго тура российской премьер-лиги от "Урала" (0:3).

– Можно сказать, что сегодня не наш день , – сказал Рахимов в эфире телеканала "Матч Премьер". – На самом деле, забей в первом тайме Швед с такого положения, Харин, выходя один на один, два стопроцентных момента при счете 0:0 – думаю, игра могла бы развернуться по-другому. Но, к сожалению, мы очень невнимательно сыграли. Вспоминать об этих моментах можно, но это уже такое, болезненное воспоминание.

Гол в раздевалку, когда мы очень невнимательно сыграли в обороне, сами себе привезли этот угловой. Второй гол, когда мы на ровном месте допустили ошибку. И третий, точно такой же гол, который нас уже полностью сломал. Уже уверенности (не было): мы пытались идти вперед, и стало понятно, что ничего не может измениться в этой игре. День сложился для нас неудачно.

Команде сказал, что через это нужно пройти, уметь терпеть такие моменты. Из этого нужно делать определенные выводы, но надо понимать, что хороший красивый футбол без определенной работы, наглости, которая должна присутствовать, характера на поле – невозможен. Пусть все это переварят, мы все должны это сделать. И будем с нетерпением ждать следующего матча, чтобы реабилитироваться.

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