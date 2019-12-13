Рахимов не подтвердил информацию о своем возможном назначении в «Крылья Советов»

54-летний специалист, экс-главный тренер «Локомотива», «Амкара» и «Ахмата» Рашид Рахимов не подтвердил информацию о том, что в его услугах заинтересованы самарские «Крылья Советов». Ранее «Бизнес Online» сообщал, что Рахимов в ближайшее время может сменить 51-летнего Миодрага Божовича на посту рулевого самарской команды.

— Не знаю об этом. Вы откуда-то получаете информацию об интересе ко мне, которой я не знаю, — сказал Рахимов.

После 19 туров «Крылья Советов» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Самарская команда набрала 18 очков и отстает на 1 очко от «Ахмата» идущего на 12-й строчке, позволяющей не принимать участия в стыковых матчах. (Иван Торопцев)