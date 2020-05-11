Экс-капитан «Ростова» Рагнар Сигурдссон рассказал о времени, проведенном в российской команде и работе с Валерием Карпиным.

— В Ростове я стал лучше говорить по-русски, чего не скажешь о годах в Краснодаре и Казани. Я познакомился со своей девушкой, она меня многому научила, — приводит слова Сигурдссона официальный сайт ростовчан. — Мы каждый день общались на русском, так что я стал быстрее его запоминать. Это очень помогало понимать российских одноклубников, ведь немногие из них хорошо говорят по-английски. Наверняка, когда они заметили, что я стараюсь выучить русский язык, они это оценили.

Когда я пришел в команду, капитаном был Гацкан, а вице-капитаном — Калачев. Они были зрелыми игроками и нашими лидерами. Гацкан — фантастический человек, но тихий, много не говорит. Зато когда он надевает бутсы, лучше быть осторожным: на поле Гацкан — настоящий воин. Тем не менее настоящим лидером команды был Паршивлюк, он всегда был готов помочь за пределами поля. Если были какие-то проблемы, Сергей не стеснялся их обсудить с нами. Я очень его уважаю: он отлично говорил на английском, был приветлив ко мне и помогал во всем. Для меня именно Паршивлюк был лидером.

Калачев, хоть и был вице-капитаном, играл не очень много, потому что часто получал травмы. Кроме Гацкана повязку носили Паршивлюк и Ингасон. На тот момент было не догадаться, кто будет следующим капитаном, потому что им назначали одного из этой тройки. Однако затем Ингасон и Паршивлюк покинули клуб, Калачев завершил карьеру, а вице-капитаном стал я.

Думаю, это был нормальный процесс, потому что тогда многие ребята приходили и уходили. Команда очень быстро менялась. Помню, посмотрел на командную фотографию, сделанную за полгода до этого, и осознал, как много игроков уже ушло. Когда Гацкан не мог играть, я был капитаном вместо него. После его перехода было логично, что эту ответственную роль должен был принять я.

Очень трудно подобрать правильные слова, чтобы описать Карпина. Он перфекционист и может долго разбирать какие-то недочеты. Грубые ошибки могут быть у каждого, но если ты допускаешь много мелких помарок — это ужасно, потому что тогда у тебя проблема в концентрации. Думаю, Карпин был прав, когда тратил много времени на разбор тех моментов, которые многим игрокам кажутся незначительными.

Со временем все эти мелочи стали понятны, и команда перестала много пропускать. Карпин — прекрасный тактик. Он всегда относился ко мне с уважением и добротой, я это реально ощущал. Я точно могу назвать Карпина очень хорошим человеком.