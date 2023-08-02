Радимов считает, что Азмун мог бы усилить не только «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал возможное возвращение форварда «Байера» Сердара Азмуна в клуб из Санкт-Петербурга.

«Потенциальный трансфер Азмуна? Игрок сильный, в Германии получает игровую практику. Он мог бы усилить не только «Зенит». Понятие «сильный игрок» — очень субъективное, но лично по мне, он состоявшийся футболист, мастеровитый. Провёл достаточное количество матчей в Бундеслиге, выходя в старте, а туда не приглашают игроков за красивые глазки», — приводит слова Радимова RT.

Ранее Фабрицио Романо сообщил, что «Зенит» заинтересован в возвращении 28-летнего иранца и сделал предложение «Байеру». Азмун выступал за петербуржцев с 2019 по 2022 годы.