Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:51

Радимов считает, что «Зенит» провел худший из чемпионских сезонов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил выступление команды в минувшем сезоне.

«Это был худший из шести чемпионских сезонов „Зенита“ по качеству игры. Потому что мы привыкли к тому, что „Зенит“ за несколько туров до конца уже выигрывал чемпионат, правильно? А здесь вдруг до последнего борьба», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Также экс-игрок «Зенита» заявил, что голы давались команде тяжело и связал это с уходом Малкома и Далера Кузяева.

«Один давал очень много движения, а другой, конечно же, футболист для нашего чемпионата прямо космического уровня», — сказал Радимов.

 
Радость футболистов &laquo;Зенита&raquo; после гола Нуралы Алипа в&nbsp;добавленное время. Победный мяч Алипа — такой же шок, как гол Карвахаля в финале ЛЧ. Но это — показатель уверенных в себе команд

«Зенит» в заключительном туре РПЛ обыграл «Ростов» (2:1) и сумел в шестой раз подряд стать чемпионом России. Также команда Сергея Семака выиграла FONBET Кубок России, победив «Балтику» (2:1) в суперфинале турнира.

 
&laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;концовке вырвал победу у &laquo;Балтики&raquo; (2:1) в&nbsp;суперфинале Кубка России. Радость Густаво Мантуана и&nbsp;Нуралы Алипа. Финалы Кубка — гарантия драмы. Как «Зенит» снова выдал концовку мечты?!

 

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
2
0
Читайте также
Бузова и Медведева приняли участие в забеге на Никольской улице
Мбаппе — о переходе в «Реал»: «Сбывшаяся мечта»
Врачи РДКБ восстановили нерв девочке из ЛНР после осколочного ранения
ЦСКА не назначил тренера, которого предлагал Гинер. Трансферные слухи в РПЛ
Умерла звезда турецкого сериала «Великолепный век» Фатма Каранфиль
Российские военные взяли в плен французского наемника под Харьковом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Гузина: «От дебютного сезона в РПЛ мне запомнится атмосфера на нашем стадионе и игры против Эраковича и Роши»
Клуб Моуринью не планирует участвовать в предсезонном турнире с «Зенитом»
Медведев — о праздновании Венделом чемпионства: «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет!»
Айбатов — о продлении контракта Рахимова: «Тренер без амбиций — это не тренер»
Медведев: «Мы догнали «Спартак» по победам подряд в чемпионате, теперь будем обгонять»
Медведев назвал тяжелым путь «Зенита» в РПЛ: «В юбилейный сезон команда будет играть как положено»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Metaratings: Игнашевич отказался возглавить «Родину»

Гузина: «От дебютного сезона в РПЛ мне запомнится атмосфера на нашем стадионе и игры против Эраковича и Роши»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости