Радимов считает, что «Зенит» провел худший из чемпионских сезонов

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил выступление команды в минувшем сезоне.

«Это был худший из шести чемпионских сезонов „Зенита“ по качеству игры. Потому что мы привыкли к тому, что „Зенит“ за несколько туров до конца уже выигрывал чемпионат, правильно? А здесь вдруг до последнего борьба», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Также экс-игрок «Зенита» заявил, что голы давались команде тяжело и связал это с уходом Малкома и Далера Кузяева.

«Один давал очень много движения, а другой, конечно же, футболист для нашего чемпионата прямо космического уровня», — сказал Радимов.

«Зенит» в заключительном туре РПЛ обыграл «Ростов» (2:1) и сумел в шестой раз подряд стать чемпионом России. Также команда Сергея Семака выиграла FONBET Кубок России, победив «Балтику» (2:1) в суперфинале турнира.