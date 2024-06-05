Гузина: «От дебютного сезона в РПЛ мне запомнится атмосфера на нашем стадионе и игры против Эраковича и Роши»

Экс-нападающий «Балтики» Гедеон Гузина в разговоре с «СЭ» рассказал, чем ему запомнится РПЛ. По итогам сезона-2023/24 «Балтика» вылетела из РПЛ напрямую вместе с «Сочи».

«От дебютного сезона в РПЛ мне навсегда запомнится атмосфера на нашем стадионе в Калининграде. Особенно жаль, что я травмировался и не смог помочь своей команде сохранить место в премьер-лиге. Плюс запомню игру против защитника «Зенита» Эраковича, он жесткий, и футболиста ЦСКА Роши», — сказал Гузина «СЭ».

В сезоне-2023/24 Гузина провел за «Балтику» 24 матча, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.