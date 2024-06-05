Metaratings: Игнашевич отказался возглавить «Родину»

Бывший главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич отказался от работы в «Родине», сообщает Metaratings.

По информации источника, с 44-летним специалистом связывался спортивный директор московского клуба Алексей Зинин, но Игнашевич отказался от этого варианта, поскольку он хочет работать в РПЛ или зарубежной команде.

В минувшем сезоне «Балтика» заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела в первую лигу. Также калининградцы вышли в суперфинал FONBET Кубка России, где уступили «Зениту» (1:2). После поражения Игнашевич объявил об уходе с поста главного тренера команды.