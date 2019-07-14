18:04 | Футбол — РПЛ

Радимов считает, что этот сезон будет трудным для ЦСКА

0
Обсудить

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов во время матча первого тура между "Крыльями Советов" и ЦСКА поделился мнением о перспективах москвичей в стартовавшем сезоне. Во втором тайме они уступают 0:2.

– Второй сезон для молодого игрока всегда выходит сложнее. Не так просто для "армейцев" все будет в этом году, – написал Радимов в своем Твиттере.

 

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ