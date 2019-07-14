Радимов считает, что этот сезон будет трудным для ЦСКА

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов во время матча первого тура между "Крыльями Советов" и ЦСКА поделился мнением о перспективах москвичей в стартовавшем сезоне. Во втором тайме они уступают 0:2.

– Второй сезон для молодого игрока всегда выходит сложнее. Не так просто для "армейцев" все будет в этом году, – написал Радимов в своем Твиттере.

Второй сезон для молодого игрока всегда выходит сложнее ...не так просто для армейцев все будет в этом году ... — Владислав Радимов (@radimov02) 14 июля 2019 г.

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