Радимов рассказал об ожиданиях от первого матча «Зенита» со «Спартаком» в новом сезоне РПЛ
— Я вообще к календарю отношусь абсолютно ровно — все равно играть 15 и 15 матчей, так какая разница, с кем стартуешь. Говорят, у кого-то лучше или хуже начало, но я не вижу разницы.
— Уже в пятом туре «Зенит» сыграет со «Спартаком». Будут ли обе команды в оптимальных кондициях к этой важной встрече?
— Основная подготовка к сезону идет зимой, когда у тебя два месяца, а сейчас перерыв короткий, изменений в командах особенно нет. Так что для набора формы четыре тура — вполне достаточно. Команды разгонятся, чемпионат наберет ход, так что это оптимальный вариант. Конец августа — для зрителей вообще прекрасно, люди из отпусков начнут возвращаться. Кто-то может и пораньше вернуться, чтобы увидеть этот матч, — цитирует Радимова «РБ Спорт».
Игры первого тура сезона-2023/24 РПЛ пройдут 21-23 июля. Заключительный, 30-й тур чемпионата запланирован на 25 мая.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -