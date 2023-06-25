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ЦСКА посвятил трогательное видео уходу Щенникова

Виктория Кравченко
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Георгий Щенников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА посвятил трогательный пост в соцсетях уходу из команды воспитанника Георгия Щенникова. Футболист покидает клуб в связи с истечением срока контракта.

32-летний футболист играл за первую команду ЦСКА с 2009 года, он провел 367 матчей, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.

Щенников является трехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка страны и четырехкратным обладателем Суперкубка.

Георгий Щенников
ФК ЦСКА (Москва)
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