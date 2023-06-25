Сперцян признан лучшим игроком «Краснодара» второй сезон подряд

Болельщики «Краснодара» признали полузащитника Эдуарда Сперцяна лучшим игроком команды второй год подряд, сообщает пресс-служба клуба.

За 23-летнего футболиста сборной Армении проголосовали 48,78 процента. Второе место занял форвард Джон Кордоба — 19 процентов, третьим стал голкипер Матвей Сафонов — 8,34 процента. В голосовании участвовали более двух тысяч человек.

В сезоне-2022/23 Сперцян забил 14 голов и сделал столько же ассистов в 41 матче.