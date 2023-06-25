Сперцян признан лучшим игроком «Краснодара» второй сезон подряд
Болельщики «Краснодара» признали полузащитника Эдуарда Сперцяна лучшим игроком команды второй год подряд, сообщает пресс-служба клуба.
За 23-летнего футболиста сборной Армении проголосовали 48,78 процента. Второе место занял форвард Джон Кордоба — 19 процентов, третьим стал голкипер Матвей Сафонов — 8,34 процента. В голосовании участвовали более двух тысяч человек.
В сезоне-2022/23 Сперцян забил 14 голов и сделал столько же ассистов в 41 матче.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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