Радик Шаймиев: "В "Рубине" есть талантливые игроки. Вопрос в тренере, который неправильно расставил приоритеты"

Президент "Рубина" Радик Шаймиев отметил, что в клубе есть талантливые игроки. Он также добавил, что состав команды будет формировать тренер.

Ранее стало известно, что главный тренер Хави Грасия в воскресенье прилетел в Казань, чтобы решить вопрос по выплате неустойки, которая должна составить около 10 миллионов евро в рассрочку за несколько лет. Имя нового тренера будет названо после того как уладят все спорные вопросы с Грасией. Вероятнее всего, новым наставником команды станет Курбан Бердыев, который уже возглавлял "Рубин" с 2002 по 2014 год.

– Контракты подписаны на четыре года, прошло года полтора, но три года все равно тащить нам это все, – цитирует "Реальное время" Шаймиева. – Мы говорим о том, что будем менять вектор финансирования. Кому-то, безусловно, это может не понравиться, и мы ждем предложений от игроков, они имеют право расторгнуть контракты сами. Но в любом случае, эту прерогативу я отдал бы тренеру – ему работать с этим коллективом, ему выбирать. С моей точки зрения, всех убирать нельзя, есть талантливые игроки – вопрос в тренере, который, возможно, неправильно расставил приоритеты. Все игроки по-своему талантливы.

В данный момент игроки в отпуске. Прилетают 9-го, проходят медкомиссию и улетают 10-го на сборы. Поэтому 9 июня, наверное, будет назван уже список.

