Радик Шаймиев: "В "Рубине" есть талантливые игроки. Вопрос в тренере, который неправильно расставил приоритеты"

Президент "Рубина" Радик Шаймиев отметил, что в клубе есть талантливые игроки. Он также добавил, что состав команды будет формировать тренер.
Ранее стало известно, что главный тренер Хави Грасия в воскресенье прилетел в Казань, чтобы решить вопрос по выплате неустойки, которая должна составить около 10 миллионов евро в рассрочку за несколько лет. Имя нового тренера будет названо после того как уладят все спорные вопросы с Грасией. Вероятнее всего, новым наставником команды станет Курбан Бердыев, который уже возглавлял "Рубин" с 2002 по 2014 год.
– Контракты подписаны на четыре года, прошло года полтора, но три года все равно тащить нам это все, – цитирует "Реальное время" Шаймиева. – Мы говорим о том, что будем менять вектор финансирования. Кому-то, безусловно, это может не понравиться, и мы ждем предложений от игроков, они имеют право расторгнуть контракты сами. Но в любом случае, эту прерогативу я отдал бы тренеру – ему работать с этим коллективом, ему выбирать. С моей точки зрения, всех убирать нельзя, есть талантливые игроки – вопрос в тренере, который, возможно, неправильно расставил приоритеты. Все игроки по-своему талантливы.
В данный момент игроки в отпуске. Прилетают 9-го, проходят медкомиссию и улетают 10-го на сборы. Поэтому 9 июня, наверное, будет назван уже список.
Дополнительная информация
https://realnoevremya.ru/articles/67492-intervyu-prezidenta-futbolnogo-kluba-rubin-radika-shaymieva
Паснаход
Ajccio, вроде чтобы заключить контракт с Бердыевым, надо сперва прийти к взаимоприемлемой форме расторжения контракта с Грасией. Так что очень вряд ли Бердыев раздумывает над предложением.
16:54 7 июня
Spinor
"... Вопрос в тренере, который неправильно расставил приоритеты" Вопросов к прежнему руководству, который этого тренера выбрал, нет? Так что ли?
16:20 7 июня
Spinor
2Ajccio Просто хочет, чтобы ненужные игроки сами ушли, т.е. разгрузить зарплатную ведомость.
16:17 7 июня
Ajccio
"будем менять вектор финансирования. Кому-то, безусловно, это может не понравиться, и мы ждем предложений от игроков, они имеют право расторгнуть контракты сами" ЭТО как??? посмотрели как может под руководством Бердыева играть нищий Ростов и решили перекупить его, зазвать под него игроков Ростова и платить им как Ростов платил???? Все то думали новый Зенит появился... бабла навалом.... ан нет! может поэтому Бердыев неделю думает уже менять ли шило на мыло???
15:33 7 июня
Spinor
Надеюсь Рубин в Минтимер не переименуют.
14:48 7 июня