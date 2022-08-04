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Агент Барбоза — о Дзюбе: «Когда он захочет, то сразу же найдет себе команду»

Барбоза высказался о будущем экс-игрока «Зенита» Артема Дзюбы
Читать «СЭ» в

Агент Паулу Барбоза высказался о ситуации с будущим нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба имеет право ждать. Нет ничего страшного в том, что сейчас он без клуба. Когда он захочет, то сразу же найдет себе команду. Спешить ему точно не нужно. Он будет ждать лучший вариант для себя.

Может ли он заиграть в Португалии? Давайте я так скажу: Дзюба способен заиграть в любом топ-5 чемпионате Европы. Англия, Германия, Испания и Италия, любая команда оттуда хотела бы, чтобы он играл у них. Дзюба — хороший футболист, здесь же никто не спорит. У него есть время. Не нужно нагнетать. Думаю, что с ним все будет хорошо», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Российский нападающий еще в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом.

33-летний Дзюба в данный момент поддерживает форму, тренируясь с казанским «Рубином».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-dzyuba-sposoben-zaigrat-v-lyubom-top-5-chempionate-evropy/
Артем Дзюба
Футбол
Паулу Барбоза
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