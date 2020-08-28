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«Работы еще непочатый край». Евсеев — о начале сезона для «Уфы»

16:13
Вадим Евсеев. Фото Instagram.
Вадим Евсеев. Фото Instagram.
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как команда обсуждала старт сезона. Также он отметил, что был произведен разбор матча пятого тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» (0:3).

«Встретились командой вчера вечером, — написал Евсеев в Instagram. —  Сначала разобрали игру в Казани. Хороший получился разговор. Обсудили те проблемы, которые проявились в этой игре. Есть в общих чертах: они известны, мы постоянно о них говорим. Пытаемся решить.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встретились командой вчера вечером. Сначала разобрали игру в Казани. Хороший получился разговор. Обсудили те проблемы, которые проявились в этой игре. Есть в общих чертах: они известны, мы постоянно о них говорим. Пытаемся решить. Затем провели тренировку в двух группах. Одна тренировалась, другая восстанавливалась. Работы еще непочатый край. Надо подтягивать игровые моменты, вытаскивать эмоции из ребят. Старт получается непростым. Мы понимали это. Работаем. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

 

Затем провели тренировку в двух группах. Одна тренировалась, другая восстанавливалась. Работы еще непочатый край. Надо подтягивать игровые моменты, вытаскивать эмоции из ребят. Старт получается непростым. Мы понимали это. Работаем».

«Уфа» занимает 13-е место в чемпионате, имея в активе четыре очка в пяти матчах.

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