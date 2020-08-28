Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как команда обсуждала старт сезона. Также он отметил, что был произведен разбор матча пятого тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» (0:3).

«Встретились командой вчера вечером, — написал Евсеев в Instagram. — Сначала разобрали игру в Казани. Хороший получился разговор. Обсудили те проблемы, которые проявились в этой игре. Есть в общих чертах: они известны, мы постоянно о них говорим. Пытаемся решить.

Затем провели тренировку в двух группах. Одна тренировалась, другая восстанавливалась. Работы еще непочатый край. Надо подтягивать игровые моменты, вытаскивать эмоции из ребят. Старт получается непростым. Мы понимали это. Работаем».

«Уфа» занимает 13-е место в чемпионате, имея в активе четыре очка в пяти матчах.