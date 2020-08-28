«Работы еще непочатый край». Евсеев — о начале сезона для «Уфы»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как команда обсуждала старт сезона. Также он отметил, что был произведен разбор матча пятого тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» (0:3).
«Встретились командой вчера вечером, — написал Евсеев в Instagram. — Сначала разобрали игру в Казани. Хороший получился разговор. Обсудили те проблемы, которые проявились в этой игре. Есть в общих чертах: они известны, мы постоянно о них говорим. Пытаемся решить.
Встретились командой вчера вечером. Сначала разобрали игру в Казани. Хороший получился разговор. Обсудили те проблемы, которые проявились в этой игре. Есть в общих чертах: они известны, мы постоянно о них говорим. Пытаемся решить. Затем провели тренировку в двух группах. Одна тренировалась, другая восстанавливалась. Работы еще непочатый край. Надо подтягивать игровые моменты, вытаскивать эмоции из ребят. Старт получается непростым. Мы понимали это. Работаем. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев
Затем провели тренировку в двух группах. Одна тренировалась, другая восстанавливалась. Работы еще непочатый край. Надо подтягивать игровые моменты, вытаскивать эмоции из ребят. Старт получается непростым. Мы понимали это. Работаем».
«Уфа» занимает 13-е место в чемпионате, имея в активе четыре очка в пяти матчах.