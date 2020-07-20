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«Пытаемся назначать нейтральных судей». Кашшаи — о назначении арбитров

19:11

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи на пресс-конференции заявил, что местные арбитры и дальше будут назначаться на матчи при необходимости.

— Географический принцип? Мы пытаемся назначать нейтральных судей, — сказал Кашшаи. — Иногда здравый смысл показывает назначить местных судей. Например, Карасев судил «Динамо». Мы и дальше будем также поступать по необходимости. К примеру, по причине коронавируса или ограничений на передвижение. Приоритет для нас — хороший уровень судейства. (Наталья Юрина)

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