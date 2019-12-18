Российская премьер-лига в официальном Twitter опубликовала символическую молодежную сборную первой части сезона по индексу InStat. В команду вошли футболисты не старше 21 года. Наибольшее представительство получил ЦСКА — 5 игроков. Трое представляют «Спартак», по одному — «Ростов», «Рубин» и «Краснодар».

Александр Максименко («Спартак») — Николай Рассказов («Спартак»), Деннис Хаджикадунич («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Данил Степанов («Рубин») — Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Никола Влашич (ЦСКА), Константин Кучаев (ЦСКА) — Яка Бийол (ЦСКА), Федор Чалов (ЦСКА).