Прядкин - о внедрении ВАР в РПЛ: "Возможно, мы сможем внедрить систему со второй части следующего сезона"

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможности внедрения системы видеопомощи арбитрам (ВАР) в чемпионате России по футболу. Он отметил, что возможно, технологию получится ввести со второй половины следующего сезона.Напомним, что клубы РПЛ поддержали использование системы.

В текущем сезоне система будет опробована на полуфиналах и финале Кубка России, а также в стыковых матчах за место в РПЛ.

– Возможно, мы сможем внедрить ВАР со второй части следующего сезона, – приводит ТАСС слова Прядкина. – Это связано с подготовкой персонала, необходимо определиться с оборудованием, так как мы физически не успеем подготовить кадры для использования системы на всех стадионах. У нас пока готов только один арбитр – Сергей Карасев, он получил разрешение от международной футбольной организации.

Посмотрим, как пройдут тестовые матчи Кубка России и стыковые матчи, но кажется, что к маю мы не успеем, также для этого должны быть задействованы Российский футбольный союз, РПЛ и основной вещатель, что тоже вопрос.

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