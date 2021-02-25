Промес рассказал, готов ли выйти на поле в матче с «Рубином»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, готов ли он выйти на поле в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

— Готовы ли вы выйти на поле уже в воскресенье? В какой вы форме?

— Моя форма очень хорошая, — сказал Промес. — Я тренировался самостоятельно, чтобы быть готовым выступать на высоком уровне сразу же. Да, для этого нужна игровая практика, но уверяю, я быстро выйду на пик формы — как только начнутся официальные игры. Я здоров, не имею травм. В воскресенье тренер решит, достоин ли я выйти на поле.

Промес перешел в «Спартак» из «Аякса» 24 февраля. Сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро, она может вырасти до 11 миллионов с учетом бонусов. Футболист подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» он отыграл 135 матчей и забил 66 мячей во всех турнирах.

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится в воскресенье, 28 февраля. Начало — в 14.00 (мск).

(Артем Калинин)