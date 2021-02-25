Квинси Промес готов играть под 24-м номером до завершения карьеры в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес сказал, что 24-й номер устраивает его.

— После ухода Мовсисяна вы отказались от 10-го номера. Можете представить, что закончите карьеру в «Спартаке» под 24-м номером?

— Конечно, могу представить такой вариант событий. Это особенный номер, я начал с ним карьеру. 10 мне тоже нравится, но если он недоступен для выбора, то 24 — хороший вариант, — сказал футболист.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» он отыграл 135 матчей и забил 66 мячей во всех турнирах.

(Сергей Федоров)