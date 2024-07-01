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Сегодня, 19:13

Промес — о «Спартаке»: «Моя семья на всю жизнь»

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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес оставил свой комментарий под новостью клуба в социальных сетях о расставании с футболистом по истечении срока контракта.

«Моя семья на всю жизнь», — написал голландец.

В феврале 32-летний голландец был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, из-за чего он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.

За «Спартак» Промес выступал с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2023-й. Всего на счету футболиста 235 матчей за московский клуб, в которых он забил 114 мячей. Контракт со «Спартаком» истек 30 июня 2024 года.

Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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