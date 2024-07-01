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Сегодня, 19:20

Отступные Салтыкова в контракте с «Локомотивом» составляют 5 миллионов евро

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Форварда «Локомотива» Никита Салтыков может покинуть команду, если за него заплатят отступные в 5 миллионов евро, сообщает «РБ Спорт».

19-летний Салтыков перешел в московский клуб зимой из самарских «Крыльев Советов», в которых ярко себя проявил, и вернулся в Самару на правах аренды.

«Локомотив» заплатил за футболиста 35 миллионов рублей, еще 5 миллионов «Крылья Советов» могут получить в качестве бонусов. При этом сумма отступных составляет 5 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Никита Салтыков
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