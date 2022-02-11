Промес получил красную карточку в товарищеском матче «Спартака» против «Пюника»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес получил прямую красную карточку в товарищеском матче против «Пюника».

В одном из эпизодов он отмахнулся от соперника. Игрок «Пюника» рухнул на газон и схватился за лицо. После этого судья встречи показал футболисту «Спартака» красную карточку.

Страшнейший фол Квинси Промеса, за который ему дали красную в товарищеском матче. Надеемся, что у соперника обошлось без сотрясения! ?



Осторожно: слабонервным не смотреть ?? pic.twitter.com/nkG3pEASgB — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 11, 2022

В двух предыдущих товарищеских матчах «Спартак» со счетом 5:1 победил «Ливу» из Абу-Даби и с результатом 3:1 одолел «Урал».