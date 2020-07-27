Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об усилении команды. Он отметил, что необходимо привлекать молодых игроков в состав.

— Мы должны понимать, что сейчас 8 легионеров должно быть в команде и 17 россиян. Найти такое количество игроков, которые будут конкурировать за место за место в составе, сложно, поэтому мы привлекаем молодых игроков, которые будут работать вместе с нами, чтобы войти в обойму команды, — сказал Семак в эфире передачи «8-16» на телеканале «Матч Премьер».