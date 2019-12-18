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Приключения Шюррле в отпуске. Игрок «Спартака» почти приручил страуса

17:51
Андре Шюррле. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андре Шюррле. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле опубликовал в своем Instagram сториз из отпуска. 29-летний немецкий футболист отправился на отдых в Кейптаун (Южная Африка) вместе с супругой Анной Шариповой.

Шюррле и его жена побывали в районе Кампс-Бэй. Он знаменит своим пляжем с белым песком и природными каменными бассейнами.

Футболист москвичей успел покормить с руки страуса, что вызвало исключительно положительные эмоции у Андре.

В текущем сезоне Шюррле провел 18 матчей за красно-белых, забил два гола и отдал три результативные передачи. Хавбек выступает за москвичей на правах аренды. Футболист принадлежит дортмундской «Боруссии».

«Спартак» после 19 туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками.

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