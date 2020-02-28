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«Приходится летать через Турцию или Белоруссию». Защитник сборной Грузии Григалава — об авиасообщении с Россией

15:05
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Защитник «Арсенала» Гиа Григалава рассказал о трудностях при полетах в Грузию из-за отмены авиасообщения между этой страной и Россией.

— Какое решение нашли, когда из-за политических разногласий отменили прямое авиасообщение между Россией и Грузией? — вопрос Григалаве.

— Раньше было идеально: два с половиной часа — и ты дома, — ответил защитник «Арсенала». — А сейчас приходится то через Турцию, то через Белоруссию. Все зависит от времени стыковки. Одним словом: некомфортно. Надеюсь, в ближайшее время этот вопрос решат, и все будет нормально. (Артем Агапов)

Полностью интервью Григалавы

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