Приезд Николича в Москву откладывается

Как стало известно «СЭ», основной претендент на пост главного тренера «Локомотива» Марко Николич не приедет в Москву 15 мая, как это планировалось ранее.

Получить разрешение для иностранного гражданина на въезд в Россию оказалось сложной задачей. Кроме того, 40-летний специалист в любом случае должен был бы 14 дней находиться на карантине, так что не смог бы принять участие в церемонии представления до конца мая. В связи с этим, а также из-за неопределенности с продолжением сезона в РПЛ было решено отложить решение вопроса по прибытию Николича в Москву. При этом сербский тренер уже давно ведет активный диалог с руководителями о будущем нынешних футболистов команды и селекционных планах.

Ранее телеграм-канал Nobel сообщил, что «Локомотив» должен объявить о непродлении контракта с Юрием Семиным и назначении Николича в ближайшие два дня. (Константин Алексеев)