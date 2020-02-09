«При Манчини такой сплоченности не было». Аргентинец из «Зенита» объяснил, чем Семак лучше итальянского тренера

Форвард «Зенита» Эмилиано Ригони в интервью «СЭ» сравнил Сергея Семака и Роберто Манчини. Итальянский специалист возглавлял команду в сезоне-2017/18. Аргентинец отдал преимущество россиянину.

— Его преимущество в том, как он умеет организовать команду, как умеет все детали подогнать друг к другу, успокоить игроков, — отметил Ригони. — При Манчини в «Зените» такой сплоченности в команде не было. Почему — не могу объяснить, но сейчас атмосфера несравнима с той, что была. Очевидно, что в этом заслуга главного тренера — сделать коллектив единым.

Ригони — о своей группе, компьютерных играх и причинах возвращения в «Зенит»