Президент "Вииторула" – о Хаджи: "Если бы было принято предложение "Спартака", это был бы самый большой трансфер в истории Румынии"

Президент "Вииторула" Гика Попеску рассказал, что полузащитник команды Янис Хаджи в ближайшее время должен определиться со своим будущим. Ранее появилась информация, что "Спартак" сделал предложение по трансферу игрока.

– Если бы было принято предложение Спартака, это был бы самый большой трансфер в истории Румынии, – цитирует DigiSport Попеску. Вы должны иметь большую силу, чтобы отказаться от этого предложения. И как игрок, и как клуб. Решение за Янисом. На столе много таких предложений. Он анализирует их и должен принять решение в ближайшие дни, потому что отпуск заканчивается. Если бы он выбирал чисто по финансам, Яниса давно бы не было здесь. Это около 12 миллионов евро. У Яниса была бы очень высокая зарплата, с 6 нулями, это большая зарплата. Это никогда не было проблемой финансового плана со "Спартаком" или любым другим клубом. Конкретные предложения у нас есть. Я их не считал, но их около 10.