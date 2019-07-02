Президент "Урала" – об идее матча звезд РПЛ на снегу: "Как в таких условиях играть?"

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал "СЭ" идею бывшего генерального директора "Динамо" Дмитрия Иванова проводить в РПЛ "зимнюю классику" – матч звезд на снегу.

– Я понимаю, что в хоккее есть "Зимняя классика", когда люди собираются, утепляются, один день проводят весело и интересно, – сказал Иванов. – В футболе, зачем такое проводить? Зимой, на морозе. Как в таких условиях играть? Если и собираться проводить такое мероприятие, то только в приемлемых условиях. Летом, допустим. (Арман Мкртчян)